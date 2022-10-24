МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Импорт нефти в Китай в сентябре сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на опубликованные в понедельник данные Генерального таможенного управления страны. Независимые НПЗ замедлили темпы переработки нефти в условиях низкой рентабельности и слабого спроса. Китай нарастил потребление неископаемых энергетических ресурсов

Однако государственные НПЗ Китая в сентябре нарастили экспорт топлива до самого высокого месячного уровня с июня 2021 года, на что указывают данные таможенного управления, опубликованные с задержкой на неделю.

Крупнейший мировой импортер нефти в сентябре приобрел 40,24 млн тонн этого сырья, что соответствует примерно 9,79 млн баррелей в день против 9,5 млн баррелей в день в августе. В сентябре предыдущего года этот показатель составил почти 10 млн баррелей в день.

Импорт нефти в Китай за первые три квартала текущего года достиг 370,4 млн тонн, или 9,9 млн баррелей в день, что на 4,3% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. Годовое падение показателя для этого периода наблюдается впервые с 2014 года.

Спрос на топливо в Китае существенно ослаб вследствие жестких мер борьбы с Covid-19, ограничивающих передвижение граждан на личном и общественном транспорте и производственную активность.

Плановое техобслуживание, а также ремонтные работы на государственных НПЗ Китая в сентябре преимущественно были завершены, но независимые НПЗ, на долю которых приходится около одной пятой импортируемой в Китай нефти, продолжали сокращать производство. Китай опубликовал экономическую статистику за 3 квартала 2022 года

"Настроения весьма пессимистичны. Рентабельность не слишком высока, мотивации для увеличения производства нет", — сказал представитель независимого НПЗ.

Однако экспорт топлива из Китая, в том числе дизеля, бензина, мазута и авиационного топлива, в сентябре вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 5,64 млн тонн.

С начала года экспорт топлива из Китая сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 27,6%, до 35,45 млн тонн, причиной чего стали предпринятые Пекином в конце 2021 года меры, ограничивающие экспорт.

В конце сентября же власти Китая предоставили компаниям новые квоты на экспорт топлива, чтобы обеспечить поддержку экономике. Вероятно, экспорт топлива из Китая продолжит восстанавливаться в течение ближайших двух кварталов.

Импорт природного газа в Китай, в том числе поставки сжиженного природного газа (СПГ), в сентябре достиг 10,15 млн тонн, самого высокого уровня с января.

Однако показатель остается на 4,4% ниже уровня сентября 2021 года.

За первые девять месяцев 2022 года импорт природного газа в Китай сократился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 81,16 млн тонн.