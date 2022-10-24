МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Украина может импортировать электроэнергию из Европы в этом отопительном сезоне, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. На Украине назвали долю потерянной ветряной и солнечной энергетики

"Я думаю, что в определенных условиях мы можем увидеть импорт в этом отопительном сезоне. Мы помним, что мы импортировали электроэнергию из Белоруссии в предыдущие годы. Сейчас этого, конечно, не будет, мы находимся в единой энергосистеме с Европой, и, соответственно, такой импорт возможен из Европы", — заявил он в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электрической энергии) приняла решение об очередном увеличении коммерческих обменов между Украиной и Европой: до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта.

Тем не менее, по мнению Кудрицкого, проблема импорта заключается в том, что европейские цены на электроэнергию все еще намного выше, чем внутриукраинские, а на саму организацию импорта требуется определенное время.

Еще в сентябре этого года Украина считалась крупным экспортером электроэнергии в Европу, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что электроэнергия для Украины — экспортный продукт, объемы которого Киев намерен увеличивать. По словам премьер-министра Украины, потенциал государства в экспорте электроэнергии оценивался в "миллиарды евро".

Украина в рамках проекта ENTSO-E экспортировала на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию и Словакию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.