ВАШИНГТОН, 25 окт — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена нацелена задействовать все ресурсы, чтобы добиться дальнейшего снижения цен на бензин на внутреннем рынке, заявил Белый дом. В США придумали Байдену зловещее прозвище по итогам его президентства

В США проблема роста цен на бензин в последние месяцы стоит очень остро, и многие аналитики называют это одним из наиболее уязвимых мест Демократической партии США в преддверии намеченных на ноябрь промежуточных выборов.

"Президент Байден намерен сделать все, что в его силах, чтобы добиться снижения цен (на бензин) для американских семей. Это включает объявленное президентом продление программы высвобождения нефти из стратегического резерва до декабря, намерение закупить нефть по цене около 70 долларов за баррель для пополнения резерва, а также призыв к нефтегазовым компаниям передать свою выручку от снижения добычи и цен на нефть потребителям (путем снижения стоимости) на заправочных станциях", — говорится в распространенном заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что цены на топливо на американском рынке продолжают уже несколько месяцев снижаться благодаря предпринятым администрацией мерам. С момента достижения своих пиковых значений в июне этот показатель за последние 18 недель упал почти на четверть, проинформировали в администрации.