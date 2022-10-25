МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Некоторые страны применяют свои запасы нефти из стратегического резерва в качестве механизма манипулирования рынками, считает министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман, слова которого привело агентство Reuters. Китай сократил импорт нефти на два процента в сентябре

"Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил во вторник, что некоторые из них (стран — ред.) используют запасы из стратегического резерва как механизм для манипулирования рынками", — сообщило агентство. При этом прямой цитаты Рейтер не приводит.

При этом Азиз бен Сальман не назвал конкретные страны. Он подчеркнул, что стратегический резерв должен использоваться сугубо как механизм для смягчения дефицита поставок, сообщило агентство.

Согласно сообщению Reuters, принц предупредил, что продажа запасов нефти из стратегического резерва может привести к негативным экономическим последствиям уже в ближайшее время.

"Мой долг — дать понять, что потеря стратегического резерва может оказаться болезненной в ближайшие месяцы", — привело агентство его прямую цитату с конференции Future Initiative Investment (FII) в Эр-Рияде.

В среду министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США не делать этого.