БЕЛГРАД, 25 окт — ПРАЙМ. Строительство нефтепровода из Сербии в Венгрию для соединения с трубопроводом "Дружба" станет приоритетным проектом в энергетике будущего сербского кабмина, заявила премьер Ана Брнабич. Саудовский принц заявил о манипуляции рынками нефти некоторыми странами

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича в воскресенье определила кандидатов на министерские посты в будущем кабмине страны. Рассмотрение и голосование по утверждению нового кабинета министров Сербии во главе с нынешним премьером Аной Брнабич началось во вторник в Скупщине (парламенте).

Она подтвердила сделанное ранее заявление Вучича, что в ближайшие годы в рамках плана "Сербия 2025" власти страны планируют вложить в развитие энергетики 12 миллиардов евро.

"Мы должны будем работать над строительством нефтепровода, чтобы диверсифицировать источники и пути снабжения. Для большей энергетической надежности, стабильности и независимости Сербии не смеем полагаться лишь на один источник или одного партнера, особенно когда они показывают, что ненадежны и используют энергетику в политических целях, для навязывания политической повестки. Поэтому Сербия в кратчайшие сроки начнет строительство нефтепровода к Венгрии, который станет одним из приоритетных проектов кабмина", — заявила премьер и кандидат в премьеры.

"Завершаем строительство блока Б3 теплоэлектростанции "Костолац Б", что значит еще 350 мегаватт для нашей энергетической системы. Завершаем строительство соединительного газопровода к Болгарии, который нам обеспечит альтернативный маршрут для поставок газа и соединит нас с терминалами для сжиженного природного газа в Греции", — рассказала Бранбич.

Глава правительства добавила, что власти Сербии продолжают участвовать в строительстве ГЭС Бук-Биела в соседней Боснии и Герцеговине, что даст еще 115 мегаватт, а также планируется строительство реверсивных ГЭС "Бистрица" и "Джердап 3", для обеспечения нескольких тысяч дополнительных мегаватт из обновляемых источников энергии.

Сербский президент сообщил 8 октября, что Сербия по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами и получения сырья из нефтепровода "Дружба". Сроки строительства планируются до двух лет, стоимость – около 100 миллионов евро.

ЕС 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.