МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и Германии в Стамбуле в декабре, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на председателя Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллаха Дегера. Эксперт назвал спрос Европы на газ по "Турецкому потоку" огромным

"Мы можем объединить страны и организации, находящиеся в состоянии конфликта. На самом деле, мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большим успехом для Турции и Стамбульского экономического саммита. Я даже предложил это сторонам. Они сказали, что это нереально, но, вдруг все может быть реализовано в течение 24 часов", — приводит издание слова председателя.

По его словам, саммит пройдет во дворце Чираган 8-9 декабря в Стамбуле. Дегер сказал, что в нем примут активное участие иностранные компании, и что они пригласили российские компании.