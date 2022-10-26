МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются в преддверии публикации статистики запасов этого вида сырья в США, которая может показать прирост, следует из данных торгов. Фантазии Белого дома: почему Байдену не дают нефть даже свои

По состоянию на 8.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,85%, до 90,97 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,68%, до 84,74 доллара.

Рынки пребывают в ожидании публикации данных о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 октября. Аналитики полагают, что показатель вырос на 0,2 миллиона баррелей.

Более того, по данным Американского института нефти (API) коммерческие запасы этого вида сырья в стране за ту же неделю подскочили на 4,5 миллиона баррелей.