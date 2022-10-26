АЛМА-АТА, 26 окт — ПРАЙМ. Казахстан намерен диверсифицировать коридоры для экспорта углеводородного сырья по мере роста добычи нефти, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в республиканском общественном штабе в качестве кандидата в президенты.
"По мере роста добычи нефти мы будем диверсифицировать коридоры для экспорта углеводородного сырья", — сказал он.
Токаев также отметил важную роль, отведенную Транскаспийскому международному транспортному маршруту в деле увеличения транзитных и экспортных возможностей республики.
"Мы сделаем Транскаспийский международный транспортный маршрут основным связующим звеном, который будет способствовать более полной реализации наших транзитных и экспортных возможностей. Мы усилим морские порты и флот, создадим на Каспийском море контейнерный хаб", — пояснил он.
Кроме того, президент рассказал о планах запустить сеть приграничных торгово-экономических центров с Россией, Китаем, странами Центральной Азией, а также отремонтировать 11 тысяч километров железных дорог.
Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. В качестве кандидатов зарегистрированы шесть человек, включая действующего главу государства.
https://1prime.ru/energy/20221026/838588394.html
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