МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ограничения электроснабжения всех категорий потребителей введены по Украине, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. В Николаевской области Украины начали планово отключать электроэнергию

"Для поддержки стабилизационной работы энергосистемы диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных систем (облэнерго) объем, на который необходимо уменьшить потребление всем категориям потребителей электроэнергии в северном, центральном, юго-западном, западном, днепровском и южном регионах Украины", — сказано в сообщении.

В компании отметили, что данная мера необходима для уменьшения нагрузки на сети, исключения повторных аварий и обеспечения стабильного балансирования энергосистемы.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.