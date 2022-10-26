МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия активно взаимодействуют в рамках Союзного государства, в том числе и в различных области энергетической сферы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, будет ли Россия субсидировать поставки белорусского дизельного топлива.
"Белоруссия — наш ближайший партнер и союзник, в том числе осуществляется взаимодействие в сфере энергетики, в различных областях этой сферы. Вот все, что я могу сказать", — ответил он.
https://1prime.ru/energy/20221026/838593356.html
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