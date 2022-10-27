МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Несмотря на временную стабилизацию с ценами на газ для Европы, проблемы в ближайшие годы будут сохраняться, стоимость топлива увеличится, что приведет к новому витку инфляции, пишет Bloomberg со ссылкой на мнения экспертов. Госсекретарь США оценил готовность Европы к зиме

Сейчас цены на газ почти на самой низкой отметке с июня, хотя опасность кроется в рыночном ценообразовании, отмечается в материале. Февральские фьючерсы на 44% дороже ноябрьских, а цены на следующую зиму еще выше — что говорит о том, что проблемы с поставками сохранятся.

"Такая ситуация означает, что сокращать потребление по-прежнему исключительно важно, несмотря на заманчиво низкие цены. По оценкам аналитической фирмы Timera Energy, снижение спроса на газ в 2022 году составит 7-9%, что вызвано главным образом закрытием крупных промышленных предприятий, потребляющих его в больших объемах. Но этой цифре все равно далеко до целевого показателя ЕС в 15%", — отмечается в статье.

"Способность Европы параллельно преодолеть в предстоящие два года электроэнергетический и газовый кризисы будет во многом зависеть от снижения спроса. Мы думаем, что до завершения кризиса еще далеко", — приводится мнение аналитиков Timera Energy.

Сейчас в Европе благодаря усилиям властей ее газовые хранилища заполнены на 93,6%, а у Германии на 97,5%, на что указывает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe. Это в определенной степени успокоило рынок, но в Германии запасенного газа хватит всего на два месяца в случае похолодания. Поэтому Европе придется продолжать закупки СПГ, отмечается в материале.

Цены пока снижаются, но спрос в Азии способен привести к их повышению, а Россия может прекратить транзит газа через Украину, утверждают авторы. Все это усилит ценовое давление, отмечают они.

"Когда температура начнет понижаться, а хранилища пустеть, рыночные реалии в виде дисбаланса спроса и предложения приведут к росту цен, а это еще больше усилит инфляционную нагрузку. Следующей зимой эта проблема наверняка станет еще более острой", — отметила старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава.