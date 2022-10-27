МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Ежегодные мировые инвестиции в чистую энергию увеличатся до более чем 2 триллионов долларов к 2030 году в рамках сценария, учитывающего существующую климатическую политику (STEPS), что более чем на 50% больше, чем сейчас, прогнозирует в своём прогнозе World Energy Outlook 2022 Международное энергетическое агентство (МЭА). Мир переживает беспрецедентный энергокризис, заявил глава МЭА

"Новая политика на основных энергетических рынках способствует увеличению ежегодных инвестиций в чистую энергию до более чем 2 триллионов долларов к 2030 году в рамках STEPS, что более чем на 50% больше, чем сегодня", — говорится в отчете.

Так, по оценкам МЭА, в США к этому году, во многом благодаря принятому закону, солнечные и ветровые мощности вырастут в два с половиной раза по сравнению с нынешним уровнем, а продажи электромобилей увеличатся в семь раз. И также продолжат стимулировать масштабное наращивание чистой энергии в Китае, что означает, что потребление угля и нефти в стране достигнет пика до конца текущего десятилетия.

Кроме того, более быстрое внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и повышение их эффективности в Европейском союзе снизит спрос на природный газ и нефть в ЕС на 20% в этом десятилетии, а на уголь — на 50%, что особенно актуально в связи со стремлением заменить поставки энергоресурсов из России, объясняет агентство.

Также что касается других крупных стран, то японская программа "Зеленая трансформация" обеспечит значительное финансирование технологий, в том числе в областях атомной энергетики, водорода и аммиака с низким уровнем выбросов в атмосферу; Корея также будет стремиться увеличить долю атомной энергетики и ВИЭ в своем энергобалансе, считают в МЭА.

В свою очередь Индия постарается добиться дальнейшего прогресса в достижении целевого показателя внутренних возобновляемых мощностей в 500 ГВт к 2030 году, что позволит удовлетворить почти две трети быстро растущего спроса на электроэнергию в стране, указывается в документе.