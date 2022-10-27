Сечин: США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой
Сечин заявил, что без гегемонии США не смогут воспроизвести себя как страну
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МОСКВА, 27 кот — ПРАЙМ. США должны бороться за свою гегемонию любой ценой, без нее не смогут воспроизвести себя как страну, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Сечин выступает на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку с докладом "Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы", в качестве иллюстрации он выбрал картину русского художника Валентина Серова "Похищение Европы".
"Соединенные Штаты вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии — финансовой, военной, политической и экономической означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы", — сказал глава российской компании.
https://1prime.ru/energy/20221027/838604787.html
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