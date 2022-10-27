МОСКВА, 27 кот — ПРАЙМ. США должны бороться за свою гегемонию любой ценой, без нее не смогут воспроизвести себя как страну, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Во Франции рассказали, какие потери ждут США при победе России

Сечин выступает на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку с докладом "Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы", в качестве иллюстрации он выбрал картину русского художника Валентина Серова "Похищение Европы".

"Соединенные Штаты вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии — финансовой, военной, политической и экономической означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы", — сказал глава российской компании.