МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В Европе отсутствуют технологии, необходимые для реализации действительно эффективного энергоперехода, заявил заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Ветряная электростанция

Мир переживает беспрецедентный энергокризис, заявил глава МЭА

Сечин выступает на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку с докладом "Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы", в качестве иллюстрации он выбрал картину русского художника Валентина Серова "Похищение Европы".

"Технологии, необходимые для реализации действительно эффективного перехода от традиционной энергетики к низкоуглеродной, просто отсутствуют" — прокомментировал он причины энергетического кризиса в Европе.