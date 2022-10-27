МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В Европе отсутствуют технологии, необходимые для реализации действительно эффективного энергоперехода, заявил заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Мир переживает беспрецедентный энергокризис, заявил глава МЭА

Сечин выступает на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку с докладом "Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы", в качестве иллюстрации он выбрал картину русского художника Валентина Серова "Похищение Европы".

"Технологии, необходимые для реализации действительно эффективного перехода от традиционной энергетики к низкоуглеродной, просто отсутствуют" — прокомментировал он причины энергетического кризиса в Европе.