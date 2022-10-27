МРСК, входящие в холдинг "Россети", могут выплатить промежуточные дивиденды
"Россети" инициируют внеочередные собрания акционеров ряда дочерних компаний
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. ПАО "Россети" инициировало созыв внеочередных собраний акционеров ряда дочерних распределительных сетевых компаний с целью рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2022 года. Это следует из текста требования, поступившего в одну из компаний.
По информации агентства, аналогичные требования были получены еще несколькими МРСК, входящими в группу "Россети".
В ответ на запрос компания "Россети" подтвердила направление требования акционера в ряд дочерних зависимых обществ.
"Мы считаем, что они смогут заплатить промежуточные дивиденды благодаря своей финансовой устойчивости и без ущерба для текущий деятельности", отмечается в заявлении "Россетей".
В какие именно компании было разослано требование, пока не уточняется.
https://1prime.ru/energy/20221027/838609774.html
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