МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. ПАО "Россети" инициировало созыв внеочередных собраний акционеров ряда дочерних распределительных сетевых компаний с целью рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2022 года. Это следует из текста требования, поступившего в одну из компаний.



По информации агентства, аналогичные требования были получены еще несколькими МРСК, входящими в группу "Россети".



В ответ на запрос компания "Россети" подтвердила направление требования акционера в ряд дочерних зависимых обществ.

"Мы считаем, что они смогут заплатить промежуточные дивиденды благодаря своей финансовой устойчивости и без ущерба для текущий деятельности", отмечается в заявлении "Россетей".

В какие именно компании было разослано требование, пока не уточняется.