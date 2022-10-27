МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения электроэнергии на фоне повреждения энергетической инфраструктуры в Киеве и области, передает ДТЭК "Киевские электросети". На Украине ограничат электроснабжение для всех категорий потребителей

"К сожалению, в ближайшие дни будут применяться более жесткие и длительные отключения электроснабжения", — говорится в сообщении компании в одной из соцсетей.

Как отмечается, из-за повреждения инфраструктуры дефицит энергомощностей достиг 30 процентов от потребления. Новые меры вводятся для предотвращения полного обесточивания столицы и центральных районов Украины, добавляется в сообщении.

При этом введенные ранее графики отключений больше не актуальны.

В десяти районах Киева и в Киевской области с 11 октября ввели график отключения электричества в связи с повреждениями энергетических объектов.