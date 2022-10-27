В Киеве введут "беспрецедентные" экстренные ограничения энергии
"Укрэнерго" в ближайшие дни введет экстренные ограничения электроэнергии в Киеве и области
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения электроэнергии на фоне повреждения энергетической инфраструктуры в Киеве и области, передает ДТЭК "Киевские электросети".
"К сожалению, в ближайшие дни будут применяться более жесткие и длительные отключения электроснабжения", — говорится в сообщении компании в одной из соцсетей.
Как отмечается, из-за повреждения инфраструктуры дефицит энергомощностей достиг 30 процентов от потребления. Новые меры вводятся для предотвращения полного обесточивания столицы и центральных районов Украины, добавляется в сообщении.
При этом введенные ранее графики отключений больше не актуальны.
В десяти районах Киева и в Киевской области с 11 октября ввели график отключения электричества в связи с повреждениями энергетических объектов.
https://1prime.ru/energy/20221027/838610762.html
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