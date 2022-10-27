МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мир становится свидетелем финальной стадии энергетического самоубийства Европы, ее закабаления Америкой, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. МИД заявил о "поразительной" реакции ЕС на ситуацию с "Северными потоками"

"Сегодня не будет преувеличением сказать, что мы наблюдаем за финальной стадией энергетического самоубийства Европы", — сказал он на Веронском Евразийском экономическом форуме.

По словам замминистра, Евросоюз "безропотно и добровольно" променял свою энергетическую свободу, основанную на свободном от политики партнерстве с Россией, на зависимость от Вашингтона. Грушко подчеркнул, что газовые контракты с Москвой не затрагивали практически никаких условий, кроме цены. "Думаю, что фантазии не хватит, какими условиями будут обставлять поставки газа из США в Европу", — отметил он.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что даже во времена холодной и горячей войны "никому никогда не приходило в голову" применять энергетику для политического давления.

При этом он добавил, что Запад уже растерял свое экономическое лидерство, а совокупный ВВП стран БРИКС, по данным МВФ за 2021 год, по паритету покупательной способности уже обошел аналогичный показатель G7.