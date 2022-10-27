Замглавы МИД Грушко сообщил о финальной стадии энергетического самоубийства Европы
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мир становится свидетелем финальной стадии энергетического самоубийства Европы, ее закабаления Америкой, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Сегодня не будет преувеличением сказать, что мы наблюдаем за финальной стадией энергетического самоубийства Европы", — сказал он на Веронском Евразийском экономическом форуме.
По словам замминистра, Евросоюз "безропотно и добровольно" променял свою энергетическую свободу, основанную на свободном от политики партнерстве с Россией, на зависимость от Вашингтона. Грушко подчеркнул, что газовые контракты с Москвой не затрагивали практически никаких условий, кроме цены. "Думаю, что фантазии не хватит, какими условиями будут обставлять поставки газа из США в Европу", — отметил он.
Замглавы российского МИД подчеркнул, что даже во времена холодной и горячей войны "никому никогда не приходило в голову" применять энергетику для политического давления.
При этом он добавил, что Запад уже растерял свое экономическое лидерство, а совокупный ВВП стран БРИКС, по данным МВФ за 2021 год, по паритету покупательной способности уже обошел аналогичный показатель G7.
https://1prime.ru/energy/20221027/838611062.html