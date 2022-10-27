МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. "Арктик СПГ 2" готов уже примерно на 70%, "Новатэк" планирует ввести его в срок и принять решение уже по следующему проекту, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Оператор "Северного потока" ждет решения Дании для обследования газопровода

"Крупнейшим СПГ-проектом в ближайшие годы также будет вводимый "Новатэком" проект "Арктик СПГ 2". Он готов на сегодняшний день где-то на 70%, мы планируем его запустить в установленный срок", — сказал он в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

"В следующем году мы уже будем принимать решение и по следующим проектам", — добавил Михельсон.