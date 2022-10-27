ПАРИЖ, 27 окт — ПРАЙМ. Около 20 пекарен в Нидерландах вынуждены были закрыться из-за резкого роста инфляции, вызванной энергетическим кризисом, сообщает портал NL Times со ссылкой на Голландскую ассоциацию предпринимателей по производству хлеба и кондитерских изделий (NBOV). МВФ спрогнозировал сохранение высокой инфляции в Нидерландах

Сообщается, что пекарни в Нидерландах вынуждены закрываться из-за возросших цен на сырье и электроэнергию. Затраты пекарен увеличились на 80%.

Директор ассоциации Мари-Элен Зенгеринк подчеркнула, что это касается всего бизнеса. По ее словам, сотни сотрудников пекарен могут остаться без работы.

В дополнение к высоким затратам пекари также сталкиваются с уменьшением числа клиентов, что сказывается на обороте.

"Большинство пекарей в последнее время подняли цены в два-три раза, но так не может продолжаться бесконечно. Люди должны продолжать покупать хлеб и выпечку", — сказала Зенгеринк.

По ее словам, власти должны принять меры. "Это правда, что цена на газ падает, но пекари еще не видят этого снижения в своих счетах за электроэнергию. А потребность в этом сейчас высока… Кабинет министров мог бы компенсировать разницу между ценой на энергоносители тогда и сейчас авансом", — отметила глава ассоциации.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов планируют выделить малому и среднему бизнесу 3,1 миллиарда евро на возмещение возросших затрат на электроэнергию. Данная мера будет действовать с ноября текущего года до конца 2023 года. Ожидается, что пособием смогут воспользоваться несколько десятков тысяч предприятий. Это коснется тех компаний, чьи затраты на электроэнергию составляют более 12,5% от продаж.

Потребительские цены в Нидерландах в годовом выражении по итогам сентября выросли до рекордных 14,5% с 12% месяцем ранее.