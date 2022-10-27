КИШИНЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Молдавия в ноябре может столкнуться с еще большим энергетическим кризисом, в результате чего в стране начнутся веерные отключения электричества, а в ноябре повысится тариф на электроэнергию, заявил в четверг в телеэфире вице-премьер республики Андрей Спыну. Путин рассказал, чью сторону занял при разногласиях "Газпрома" и Молдавии

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. Во вторник на станции произошла аварийная ситуация, из-за которой образовался дефицит электроэнергии, более 100 МВт.

"Мы рассматриваем разные сценарии развития событий. По самому мрачному прогнозу, веерные отключения электричества произойдут по всей республике, по графику. В последнюю очередь будут отключаться крупные города, включая Кишинев", — сказал Спыну в эфире кишиневского телеканала ТВ-8.

Вице-премьер добавил, что в октябре начались экстренные закупки электроэнергии, но объемы незначительные для того, чтобы повышать тарифы, ситуация может измениться с 1 ноября.

"В первых числах следующего месяца будет ясно, следует ли повышать тариф и на сколько. Если возникнет такая необходимость, национальному регулятору придётся вводить новые тарифы. Они вступят в силу с 1 ноября", — подчеркнул Спыну.

Молдавский чиновник подтвердил, что Кишинев дополнительно покупает в экстренном порядке электричество в Румынии.

"Молдавия на данный момент покупает у Румынии около 185 Мвт по цене 90 евро за Мвт. Кроме того, в часы пик дефицит восполняется за счет европейской электроэнергии, по цене 260-280 евро за Мвт", — добавил он.

На этой неделе власти Молдавии ввели режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.