ВАШИНГТОН, 27 окт — ПРАЙМ. Странам Европы придется пересмотреть свои планы по отказу от использования атомной энергии, если они рассчитывают снизить выбросы парниковых газов и восполнить дефицит энергоносителей, вызванный сокращением поставок газа из России, заявил президент Турецкого агентства по исследованиям в области энергетики, ядерной энергетики и горнодобывающей промышленности (TENMAK) Абдулкадир Баликчи. Новая АЭС в Финляндии запустится позже запланированного

"Им необходимо снизить объемы углеродных выбросов. Без использования атомных электростанций это сделать почти невозможно. Поэтому, если вы хотите достичь заявленных в рамках Парижского соглашения целей, вам определенно необходимо задействовать атомные станции. В противном случае, сделать это будет крайне сложно", — сказал Баликчи на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".

То же самое, по его мнению, касается и преодоления дефицита энергоносителей, ставшего следствием сокращения поставок газа из России на фоне кризиса вокруг Украины. Как полагает турецкий аналитик, в текущих обстоятельствах у Европы нет иного выхода, кроме как обратиться к использованию АЭС.

"Им придется это сделать. По всей видимости, зима (для европейских стран) будет трудной. Я надеюсь, что этого удастся избежать, но, вероятно, она будет именно таковой", — констатировал собеседник агентства.

Глава турецкого агентства также затронул вопрос двустороннего сотрудничества между Москвой и Анкарой в энергетике. По его словам, на сегодняшний день он не наблюдает влияния введенных странами Запада санкций на реализацию текущих двухсторонних проектов в данной сфере.

"По состоянию на сегодня я не наблюдаю разницы с тем, как развивалось наше сотрудничество до введения этих санкций", — резюмировал Баликчи.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Турция занимает "отличную от стран коллективного Запада" позицию, следуя своим национальным интересам в сохранении торгово-экономических отношений с Россией. По словам представителя Кремля, Анкара "не присоединилась к санкционным упражнениям" западных стран и сегодня является одним из крупнейших получателей российского газа.