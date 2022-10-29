МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Планы строительства первой атомной АЭС в Польше говорит о том, что отношение к атомной энергетике в Европе меняется, не исключен "бум" их возведения в регионе, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Минэнерго США: Польша выбрала компанию Westinghouse для строительства АЭС

"Все проблемы одна атомная электростанция (с энергетикой в Европе — ред.) решить не сможет. Но добавить энергетической независимости и стабильности, особенно в сфере электричества, конечно, сможет, поэтому это довольно позитивное решение", — сказал Топорнин в комментарии РИА Новости.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции в стране.

Другое дело, отметил эксперт, что меняется в целом отношение к атомной энергетике в Европе, потому что до этого превалировала такая точка зрения, что строительство атомных электростанций — это вредно и опасно.

"На этом основании Евросоюз считал, что надо избавляться от атомных электростанций, потому что угроза очень велика. Некоторые страны прекратили строительство атомных электростанций. Но теперь ситуация меняется", — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что российская энергетическая компания "Росатом" на данный момент ведет строительство атомной электростанции в Венгрии.

"Венгрия — небольшая страна, поэтому наличие одной электростанции точно сможет решить проблемы с электричеством… Теперь Польша. Так что, теперь у нас будет эра атомной энергетики в Европе на фоне проблем с газом и нефтью", — заявил эксперт.

По его словам, это хорошее решение проблемы с электричеством, когда сложилась сложная ситуация в энергетике с учетом сокращения поставок газа из России.

"Сейчас совсем другой смысл приобретают атомные электростанции, они добавляют государствам энергетической независимости, поэтому, я не исключаю, что будет новый бум строительства атомных электростанций в Европе", — заключил Топорнин.