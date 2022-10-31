АНКАРА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия и Турция обсуждают вопрос создания газового хаба на экспертном уровне, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. В "Газпроме" рассказали, кому выгоден газовый хаб в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

"Насколько я понимаю, наши страны сейчас обсуждают этот вопрос на экспертном уровне. Конечно, здесь очень важны детали. Мы будем проинформированы, как только будут достигнуты договоренности", — сказал посол в интервью турецкой газете Dünya.