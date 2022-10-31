МАГАДАН, 31 окт — ПРАЙМ. Власти Магаданской области будут контролировать цены на поставляемое топливо, сообщает правительство региона. Сечин заявил об абсурдности потолка цен на топливо

Ранее цены на автозаправках Магаданской области на дизельное топливо выросли сразу на 5 рублей. При этом возник дефицит солярки, сейчас ее продают не более чем по 500 литров в руки. При этом большегрузы, доставляющие уголь в поселки региона и работающие на золотодобывающих рудниках, используют исключительно дизтопливо.

"Мы обязаны обеспечить госконтроль за ценами на топливо со стороны региона. Помимо этого, мы прорабатываем варианты изменения схем поставок горючего, чтобы минимизировать издержки на его транспортировке. Это нелегко, но достижимо", — цитирует правительство слова губернатора.

Дополняется, что поставщик закупил "зимнее дизтопливо" на ноябрь-декабрь 2022 года в объеме 65,3 тысячи тонн.

"По данным регионального министерства, запас дизельного топлива в регионе составляет 14 суток. В пути около 15 тысяч тонн топлива, что соответствует месячной потребности региона", — добавляет правительство.