МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением, выполнив альтернативный вариант с завершением работ к середине ноября, сообщило Минэнерго РФ.

Об этом он сообщил в ходе подготовки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к отопительному сезону 2022-2023 годов.

"Николай Шульгинов поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением, выполнив альтернативный вариант с завершением работ к середине ноября", — сообщило министерство.

"Этот вариант позволит создать дополнительное резервирование и для Запорожской и Херсонской энергосистем. К концу декабря будет завершена работа по формированию третьего источника энергоснабжения города", — приводятся в сообщении слова Шульгинова.

Министр также отметил, что энергетики закончили запланированное первоначально подключение к энергоснабжению объектов новых российских территорий, дополнительный объем работ закончат к 15 декабря.

"Первоначально согласованные работы по подключению объектов тепло- и водоснабжения, социально значимых объектов, жилых домов завершены. Сейчас ведется работа по подключению объектов в связи с увеличением потребителей и готовности домов и объектов жилищно-коммунальной сферы к приему напряжения, которая будет завершена до 15 декабря", — процитированы слова Шульгинова в сообщении.