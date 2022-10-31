АБУ-ДАБИ, 31 окт — ПРАЙМ. Вмешательство в работу рынка, такое как ввод ограничений на стоимость энергоносителей, может привести к непреднамеренным последствиям, заявил глава BP Бернард Луни на конференции ADIPEC. В Италии отметили, что импорт газа через турецкий хаб может повысить цены

"Я думаю, что есть много мер, которые, понятно, люди пытаются найти, чтобы ответить на текущие вызовы. Это можно понять. Но вмешательства в рынок по определению сложные и могут привести к очень непреднамеренным последствиям", — сказал он, комментируя попытки стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть.

"Потолок цен на природный газ обсуждается в Европе. Но причиной, по которой газ сейчас поступает в Европу, является тот факт, что Европа платит большую цену", — продолжил он.

По его словам, в случае ввода потолка цен на природный газ в Европе в моменте, энергия в регионе, возможно, будет более доступной. "Но, возможно, природный газ перестанет идти туда, где он нужен больше всего", — заключил Луни.

Еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.