МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что в базовом сценарии выбросы CO2, связанные с энергетикой, которые в 2021 году оценивались в 33,7 миллиарда тонн, будут находиться на уровне 35 миллиардов тонн к концу текущего десятилетия, а после начнут медленно снижаться, в 2045 году вернувшись к уровню 2021 года, говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook (WOO). ОПЕК ожидает снижения добычи нефти и конденсата в России к 2027 году

"Ежегодные выбросы CO2, связанные с энергетикой, в базовом сценарии оцениваются в 33,7 миллиарда тонн в 2021 году и, по прогнозам, будут находиться в диапазоне около 35 миллиардов тонн к концу текущего десятилетия. После этого, как ожидается, они начнут медленно снижаться в течение оставшейся части прогнозируемого периода, в целом к 2045 году вернувшись к уровню 2021 года", — пишет ОПЕК.

При этом, как отмечается в WOO, в рамках базового сценария общий объем выбросов CO2 в развитых странах будет снижаться в основном из-за структурных изменений в экономике. В то же время, в развивающихся странах он будет расти, что обусловлено быстрым ростом экономики и населения. Тем не менее в развитых странах выбросы на душу населения останутся выше, чем в развивающихся странах.

Также ОПЕК приводит сценарий передовых технологий, соответствующий долгосрочным целям Парижского соглашения о сокращении выбросов углекислого газа. В нем прогнозируется, что, по сравнению с базовым сценарием, снижение уровня CO2 составит 34% к 2030 году и более чем 62% к 2045 году.

Доклад содержит опасения, что при усиленной реализации мер по сокращению выбросов и, соответственно, отказе от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии страны-члены ОПЕК могут потерять 16% ВВП, Россия — около 10% по сравнению с традиционными сценариями развития. Эти негативные последствия обусловлены потерей прибыли в нефтегазовом секторе, снижением экспортных доходов, ухудшением условий торговли, снижением уровня занятости.

Однако по прогнозу ОПЕК, сгладить последствия сможет развитие передовых технологий, которые будут способствовать технологическому прогрессу в нефтегазовой отрасли.