МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Нефть сохранит наибольшую долю в мировом энергобалансе как минимум до 2045 года, прогноз по спросу на нефтяное сырье на этот период повышен на 1,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook (WOO). ОПЕК оценил потребность нефтяной отрасли в инвестициях

"Нефть, как ожидается, останется топливом номер один в мировом энергобалансе… ее доля снизится с 31% до чуть менее 29%. Несмотря на замедление роста спроса, нефть сохранит наибольшую долю в мировом энергобалансе в течение всего прогнозируемого периода (до 2045 года — ред.). А общая доля нефти и газа, как ожидается, останется выше 50%", — пишет ОПЕК.

Так, доля нефти, по ожиданиям организации, снизится с 30,9% в 2021 году до 28,7% в 2045 году. Это выше, чем в прошлогоднем прогнозе, когда доля нефти в мировом энергобалансе в 2045 году прогнозировалась на отметке 28,1%.

Газ, как считают в ОПЕК, увеличит свою долю с 23,2% до 24,3% (на 0,1 процентного пункта ниже прошлогодних ожиданий), уголь, напротив, сократит — с 26,1% до 16,6%. Атомная энергетика получит 6,6% против 5,3% в 2021 году, гидроэнергетика — 3% против 2,6%, другие возобновляемые источники — 10,9% против 2,6%. Биотопливо (например, дрова) также увеличит свою долю — с 9,2% до 9,9%.

ОПЕК при этом повысила спрос на нефть в своем прогнозе на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 109,8 миллиона баррелей в сутки в 2045 году. Таким образом, показатель увеличится на 12,9 миллиона баррелей с 2021 года. Но по-прежнему организация ожидает, что спрос на нефть практически перестанет расти после 2035 года.

"Общий рост замедляется в течение прогнозируемого периода, его практически не будет после 2035 года, что указывает на относительно длительный период плато в спросе на нефть на глобальном уровне. Причины — энергополитика и развитие технологий, которые будут играть все более важную роль в диверсификации будущего энергетического баланса", — заключает ОПЕК.