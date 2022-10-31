В "Мелитопольгазе" рассказали о подключении города к газоснабжению
Глава "Мелитопольгаза" Квач: все объекты города подключат к газоснабжению за две недели
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 окт — ПРАЙМ. Все объекты Мелитополя подключат к газоснабжению в течение 1-2 недель, сообщил гендиректор предприятия "Мелитопольгаз" Олег Квач.
Ранее в понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале газоснабжения социальных объектов Мелитополя. Продолжается подача газа и в другие регионы Запорожской области.
"Есть определенный график пусков, который связан с технологией производства работ. Сейчас поэтапно будут наполняться магистральные сети в сторону Токмака, потом соответственно Каменки-Днепровской, Энергодара. Потом уже ответвления там будут получать уже более мелкие объекты, в частности, и мелитопольский район: Акимовка, Веселое, Приазовье. Это вопрос 1-2 недель", — сказал Квач журналистам.
https://1prime.ru/energy/20221031/838658902.html
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