ТОКИО, 31 окт — ПРАЙМ. Правительство Японии намерено ввести режим экономии электроэнергии с декабря этого года из-за опасений нехватки энергии зимой, несмотря на то что по прогнозам на сегодняшний день потребности удастся обеспечить, сообщил телеканал NHK. Японские власти приготовились к борьбе с колебаниями на валютном рынке

Официальное решение будет принято во вторник. Режим экономии вводится на срок с декабря по март включительно.

Население попросят теплее одеваться дома и выключать ненужные электроприборы. По подсчетам правительства, если все домохозяйства сократят потребление электроэнергии хотя бы на 1%, этого хватит на один день работы 15 тысяч круглосуточных магазинов. И наоборот, если все офисы сократят потребление электричества на 1%, этого хватит на 100 тысяч домохозяйств. Предприятия попросят по возможности сократить использование электроприборов.

Со своей стороны правительство разработает меры по стимулированию оснащения энергосберегающими приборами.

Летом японское правительство впервые за семь лет ввело режим экономии электроэнергии, призвав население и предприятия разумно сократить потребление электричества на летний период.

Это было связано с расчетами, что при наступлении сильной жары почти во всех районах страны за исключением южной Окинавы и острова Хоккайдо на севере коэффициент запаса электроэнергии может составить всего 3,7% при том, что критическим считается уровень 3%. Банк Японии снова сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Требование экономии электроэнергии предполагало использование кондиционеров и других электроприборов во избежание теплового удара, но сокращение потребления электричества на второстепенные цели – рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах и другие.

В Токио муниципалитет призвал население к экономии с 17 до 20 часов. В частности, отказаться от включения одновременно такие энергозатратные электроприборы, как утюг и микроволновая печь.

Министерство экономики Японии впервые с 2011 года летом стало сообщать об уровне энергопотребления в стране в связи с прогнозируемым дефицитом энергии этим летом.

Такая практика осуществлялась до этого только в 2011 году, когда после сильнейшего землетрясения и цунами произошла авария на АЭС "Фукусима-1" и были остановлены все атомные станции, дававшие около трети электроэнергии страны. Предполагается, что оповещение о состоянии с энергоснабжением будет способствовать разумной экономии электроэнергии.