Путин поручил продлить программу социальной газификации
Путин поручил продлить социальную газификацию и ждет доклад правительства и "Газпрома"
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года и ожидает доклад правительства и "Газпрома" по данной теме до 15 января. Об этом сказано в списке поручений лидера страны, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром": продлить, определив параметры, и обеспечить реализацию программы социальной газификации…. Доклад – до 15 января 2023 года, далее – ежегодно", — сказано в перечне.
Правительство в 2021 году по поручению Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.
https://1prime.ru/energy/20221031/838661192.html
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