МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Компания "Россети" завершила проект для увеличения выдаваемой мощности Эргинской группе месторождений. Инвестиции компании "Россети Тюмень" составили более 2 миллиардов рублей, сообщила компания.

По итогам проекта введена в эксплуатацию высокоавтоматизированная подстанция 110 кВ "Невская" и двухцепная линия электропередачи протяженностью 42 км в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО). Это позволит выдать дополнительную мощность Кондинскому месторождению (Эргинский кластер), расположенному в Западной Сибири.

Новая подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами по 25 МВА каждый, современными комплексами автоматизации и управления, микропроцессорными защитами, цифровыми системами связи для организации передачи технологической информации в режиме реального времени и обеспечить возможность дистанционного управления объектом.

Материалы и оборудование для строительства питающего центра зимой доставлялись по зимникам, летом — вертолетом. Всего за время возведения объекта воздушные суда совершили 46 рейсов и перевезли около 150 тонн грузов.

Разработку Эргинского кластера месторождений ведет НК "Роснефть". Компании Группы "Россети" активно способствуют расширению и модернизац