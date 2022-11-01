ТОКИО, 1 ноя — ПРАЙМ. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил во вторник, что правительство нацелено на сохранение интересов в российском проекте "Сахалин-1" и обратились с соответствующей просьбой к имеющей долю компании Sodeco. Глава Itochu: Япония не выдержит без российских нефти и газа

"Сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, поэтому проект "Сахалин-1" является важным проектом для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта. По итогам изучения деталей указа президента России и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте "Сахалин-1". Я провел встречу с руководством SODECO и передал просьбу положительно рассмотреть данный вопрос", — отметил глава министерства на пресс-конференции.

Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.

Японская Sodeco владеет долей в 30% в проекте "Сахалин-1". Акционерами консорциума наравне с правительством Японии являются компаниями Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni.

Также в число участников входят "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%). Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел в нем долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего на данный момент добыча газа и нефти там полностью остановлена.