МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Испытания первого российского морского робота, который сможет использоваться для патрулирования нефте- и газопроводов, начнутся весной 2023 года в акватории Каспийского моря, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы. СМИ: в Германии уверены, что нитки "Северных потоков" были взорваны

Робот с автономностью плавания до 12 месяцев предназначен для эксплуатации в различных погодных условиях и является носителем беспилотников и подводных роботов. Проект реализуется Астраханским государственным университетом и компаниями-участниками НТИ "НТК "Морские роботизированные системы" и Droneshub.

"Испытания первого отечественного автономного морского робота с солнечными батареями для патрулирования трубопроводов, наблюдения за биоресурсами и ретрансляции связи запланированы на весну 2023 года в акватории Каспийского моря", — сообщили в НТИ.

Основатель и генеральный директор Droneshub, разработчика ПО для робототехники, Максим Томских рассказал агентству, что компания разработала для робота управляющий комплекс, или "мозги", которые позволяют роботу двигаться автономно, выполнять задачи, собирать данные с разных датчиков, интерпретировать их и выполнять запрограммированные действия. Помимо прочего он предназначен и для подводной археологии.

"Опытная эксплуатация, в случае успешных испытаний, может начаться в том же 2023 году. Следующим шагом — испытания морского робота уже в северных акваториях, с дальнейшей эксплуатацией на Северном морском пути", — добавил Томских.