МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар подешевел к мировым валютам перед решением ФРС США

По состоянию на 7.56 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,74% — до 93,5 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,62%, до 87,07 доллара.

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,21%, до 111,3 пункта. Удешевление доллара традиционно способствует спросу на сырьевые товары, включая нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.

Также инвесторы ожидают статистики по запасам нефти в США, которая выйдет в среду. Аналитики предполагают, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) выросли на 0,27 миллиона баррелей, при этом запасы бензина снизились на 1,2 миллиона баррелей.