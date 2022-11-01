ДОХА, 1 ноя — ПРАЙМ. Установление предельных цен на углеводороды разрушит рынок и отпугнет инвесторов, заявил в интервью телеканалу Bloomberg госминистр энергетики Катара и главный исполнительный директор нефтегазовой компании QatarEnergy Саад аль-Кааби. Катар намерен подписать новые контракты на поставки СПГ в ближайшее время

"…Установление предельных цен на углеводороды разрушит рынок, и, назначая предельные цены, вы собираетесь отпугнуть инвесторов в нефтегазовый рынок. Если я как инвестор вложу десять миллиардов долларов в какой-нибудь газовый проект, рассчитывая, что моя прибыль будет 9-10%, исходя из установленной цены в 40-50 долларов, если следующее правительство решит сделать ее ниже, что я буду делать", — сказал госминитр, комментируя в интервью инициативу западных чиновников по установлению потолка цен.

Аль-Кааби считает, что "свободный рынок — всегда лучшее решение, и, если вы собираетесь контролировать рынок, вы идете против всех антимонопольных законов, которые сами же европейцы пытались установить для продавцов и покупателей, а теперь они сами делают обратное. Это очень лицемерное решение".

Летом страны Запада начали обсуждать идею потолка цен на российскую нефть, одним из инициаторов выступили США. Минфин США предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Теперь же, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, администрация президента Джо Байдена пересматривает условия потолка цен в сторону его увеличения. Агентство также отметило, что США и ЕС, скорее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей лимитирующей ценой, чем предполагалось.