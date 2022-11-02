МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. ОАЭ в сентябре направили в Саудовскую Аравию советника по нацбезопасности, чтобы отговорить Эр-Рияд от сокращения добычи нефти, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Генсек ОПЕК назвал условие для новых энергетических кризисов

По данным собеседников издания, в сентябре брат президента ОАЭ и советник по национальной безопасности страны Тахнун бен Зейд Аль Нахайян тайно посетил Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Как отмечают источники, он сделал заявления, аналогичные американским, об отсутствии экономической необходимости в сокращении добычи и возможности обострения геополитической ситуации из-за него.

При этом, согласно изданию, представитель ОАЭ заявил, что информация о визите "неточна", но не объяснил, в чем состоит ее неточность.

В начале октября страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демократической партии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.