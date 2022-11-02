МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия могла бы продавать в Европу нефть по цене ниже рыночной в обмен на страхование ее доставки, считает автор статьи во французском издании Causeur. Во Франции признали "эффект бумеранга" от антироссийских санкций

Как отмечается, Россия не откажется от нефтяного экспорта в случае установления потолка цен. По мнению автора, у России останется стимул добывать нефть и продавать ее, так как в противном случае ее будет некуда девать из-за ограниченной емкости хранилищ.

Автор пишет, что ЕС и Великобритания запретили своим компаниям страховать и финансировать транспортировку российской нефти, в частности морским путем, в третьи страны после конца 2022 года. При этом почти 90% страховой и финансовой деятельности по перевозке российской нефти морем приходится на европейские и британские компании. Без поддержки этих компаний владельцы танкеров, вне зависимости от страны, российскую нефть перевозить откажутся.

Журналист предлагает предоставить льготный режим любой партии российской нефти, которая будет продаваться по цене меньше установленного Западом "потолка" или равной ему. Также он считает целесообразным объявить об освобождении от запрета на финансирование и страхование любой партии российской нефти, которая будет продана по цене ниже потолка. Таким образом, как утверждается, ЕС может сохранить запрет, избегая эффекта бумеранга для экономик.

При этом журналист признает, что предложенная им схема достаточно хитра и рискованна, так как нет уверенности, что ее можно будет запустить.