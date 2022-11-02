НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак, традиционно лидирующих в этой области, заявили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa. СМИ: ОАЭ пытались отговорить Саудовскую Аравию от сокращения добычи нефти

"В октябре Россия поставила в Индию 946 тысячи баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию. При этом на долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок, а на долю Саудовской Аравии – 16%", — цитирует издание Economic Times данные компании.

Как подсчитали аналитики компании, общий объем импорта сырой нефти Индией вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт из России — на 8%. При этом хотя крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю является Китай, импортировавший более 1 миллиона баррелей в день, Индия впервые импортировала больше нефти из России по морю, чем Европейский союз – объемы были на 34% выше, чем в ЕС, отмечает издание.

В тоже время аналитики компании отмечают, что импорт нефти из России в Индию может замедлиться с декабря из-за ограничений на доставку, которые могут возникнуть из-за предложенного Западом ограничения цен на российскую нефть.

"Остается большая неопределенность в отношении того, смогут ли поставки российской нефти поддерживаться на этом уровне после запрета ЕС 5 декабря, при этом наличие танкеров ледового класса для перевозки нефти из российских балтийских портов является одним из самых больших ограничений", — сказала аналитик Vortexa Серена Хуанг.

В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается. Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа, но пока сделать это не удается.

Летом страны Запада начали обсуждать идею потолка цен на российскую нефть, одним из инициаторов выступили США. Минфин США предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Теперь же, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, администрация президента Джо Байдена пересматривает условия потолка цен в сторону его увеличения. Агентство также отметило, что США и ЕС, скорее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей лимитирующей ценой, чем предполагалось.