ПАРИЖ, 2 ноя — ПРАЙМ. Шесть атомных реакторов из 12, на которых в мае были обнаружены проблемы с коррозией, отремонтированы и будут перезапущены в ближайшее время, сообщила в среду министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше в эфире радиостанции France Inter. Французская Thales начала расследование после утверждений о краже данных

"Сегодня шесть реакторов, которые столкнулись с проблемами с коррозией, уже отремонтированы и будут в ближайшее время подключены к энергосети", — сообщила министр.

Она добавила, что пока "нет причин" полагать, что EDF не сможет соблюсти график перезапуска всех остановленных реакторов до зимы.

Ранее французские СМИ сообщали, что французская энергокомпания EDF наняла около 100 американских специалистов сварных работ из компании Westinghouse, чтобы отремонтировать атомные энергоблоки, на которых была обнаружена коррозия, в срок.

На данный момент во Франции функционирует 31 из 56 атомных реакторов. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. EDF обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.

С 6 октября проходили забастовки среди сотрудников EDF, задействованных в ремонтных работах на 19 реакторах, из-за чего сроки ремонтных работ на них были продлены на несколько недель. В октябре французский национальный оператор электрических сетей RTE предупредил, что не исключает рисков отключения электричества этой зимой, отметив, что их удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1%-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы. В RTE отметили, что невозможность перезапустить отключенные атомные энергоблоки в срок грозит "тяжелыми последствиями" для энергоснабжения зимой.