МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips за январь-сентябрь выросла в 2,8 раза и составила 15,431 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам девяти месяцев выросла в 1,7 раза

В пересчете на одну акцию прибыль составила 11,93 доллара против 4,09 доллара за аналогичный период годом ранее.

В третьем квартале компания получила чистую прибыль в размере 4,527 миллиарда долларов, что в 1,9 раза больше прошлогоднего показателя. В пересчете на одну акцию квартальная прибыль составила 3,55 доллара против 1,78 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании выросла на 35%, до 21,614 миллиарда долларов.

Добыча углеводородов, за исключением Ливии, составила на третий квартал 1,754 миллиона баррелей в сутки. За все три квартала средняя добыча составила 1,731 миллиона баррелей в день.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах. На 30 июня численность сотрудников составляла около 9,4 тысячи человек.