МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. BMW по-прежнему может устанавливать выгодные для себя цены на свои автомобили, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на финансового директора компании. Чистая прибыль BMW за январь-сентябрь выросла в 1,6 раза

За первые девять месяцев этого года затраты на сырьевые материалы и логистику возросли почти на 2 млрд евро. Более высокая доля электромобилей в структуре продаж также способствовала увеличению затрат, добавил финдиректор.

Кроме того, он сообщил, что очень объемный портфель заказов будет оказывать поддержку немецкому автопроизводителю в следующем году.

По его словам, BMW не разделяет пессимистичных взглядов на свой китайский бизнес в перспективе следующего года.