В BMW считают, что компания может продавать автомобили с выгодой
Финдиректор BMW: компания по-прежнему может продавать свои автомобили с выгодой
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. BMW по-прежнему может устанавливать выгодные для себя цены на свои автомобили, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на финансового директора компании.
За первые девять месяцев этого года затраты на сырьевые материалы и логистику возросли почти на 2 млрд евро. Более высокая доля электромобилей в структуре продаж также способствовала увеличению затрат, добавил финдиректор.
Кроме того, он сообщил, что очень объемный портфель заказов будет оказывать поддержку немецкому автопроизводителю в следующем году.
По его словам, BMW не разделяет пессимистичных взглядов на свой китайский бизнес в перспективе следующего года.
https://1prime.ru/energy/20221103/838701280.html
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