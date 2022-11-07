МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Половина жителей ФРГ считают, что принятые правительством меры в условиях энергокризиса не помогут им в финансовом плане в грядущий зимний период, свидетельствуют данные исследования, проведенного для таблоида Bild социологическим институтом INSA. СМИ сообщили о многотысячных демонстрациях в Германии на фоне энергокризиса

Как отметило издание, 50% респондентов полагают, что меры правительства "не помогут им пережить зиму с финансовой точки зрения". Лишь 36% участников исследования выразили мнение, что действия правительства им помогут.

По оценке газеты, для многих энергетический кризис становится "экзистенциальным вопросом": 28% немцев считают, что не смогут предстоящей зимой оплачивать счета за электроэнергию. Тем не менее, 58% полагают, что оплата счетов за электричество и газ окажется им под силу. Исследование также показало, что почти у каждого третьего немца (31% респондентов) в этом году нет денег на рождественские подарки близким. При этом 46% заявили, что, несмотря на кризис, купить подарки они смогут.

Почти каждый четвёртый немец (23%) боится из-за энергетического кризиса потерять работу. Две трети граждан ФРГ (67%) полагают, напротив, что подорожание газа и электроэнергии не ставит их работу под угрозу.

Данных о количестве участников исследования, сроках его проведения и статистической погрешности не приводится.