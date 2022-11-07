АФИНЫ, 7 ноя — ПРАЙМ. Американская ExxonMobil в ближайшие дни начнет разведку газовых месторождений возле Пелопоннеса и Крита, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ANT1 (Antenna) в понедельник вечером. Цены на газ в Европе достигли 1170 долларов за тысячу кубов

Журналист заявил премьеру, что постоянно появляется информация о том, как Турция объявляет о разведке месторождений углеводородов и спросил, делает ли что-нибудь Греция.

"Возможно, в этот раз мы преподнесем сюрприз. Мы можем сообщить вам, что сейсмические исследования для разведки месторождений природного газа начнутся немедленно. Когда я говорю "немедленно", я имею в виду в ближайшие несколько дней, на двух участках, которые расположены к юго-западу от Пелопоннеса и Крита, компанией ExxonMobil", — ответил Мицотакис.

По его словам, Греция, независимо от ее приверженности быстрому переходу к зеленой экономике, должна выяснить, есть ли у нее в настоящее время возможность добычи природного газа, который будет способствовать не только энергетической безопасности страны, но и энергетической безопасности Европы.

"Поэтому эти разведочные работы будут начаты компанией ExxonMobil в ближайшие дни", — подытожил Мицотакис.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас — одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире.