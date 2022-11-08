КАИР, 8 ноя — ПРАЙМ. Иракская нефтеразведочная компания Oil Exploration Company (ОЕС) разработала пятилетний стратегический проект с целью увеличить нефтегазовые резервы страны, сообщил во вторник глава компании Али Хаммуд. Россия и Ирак подпишут меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике

"У компании есть стратегический проект, предполагающий разведывательное бурение с целью нарастить нефтяные резервы, компенсировать истощение запасов и убедиться в наличии углеводородов на различных месторождениях", — заявил Хаммуд информационному агентству INA.

По словам главы компании, OEC разработала пятилетний план, включающий десятки проектов и предусматривающий разведывательное бурение на нефтегазовых месторождениях в районе границ с Сирией, Ираном, Кувейтом и Саудовской Аравией. Успешная реализация этого плана зависит от финансирования, подчеркнул Хаммуд.