МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. России в условиях снижения спроса на углеводороды нужно сокращать прием в нефтегазовые вузы, увеличив набор на более востребованные специальности, заявил РИА Новости директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. ЕС и США подтвердили настрой на снижение энергозависимости от России

"Понятно, что той потребности в нефти и газе, которая была до сих пор, уже не будет. Раз так, следует, видимо, сокращать прием в нефтегазовые вузы, а увеличивать в те, кто готовит более востребованных специалистов, допустим, по редкоземельным металлам", — сказал он.

Сегодня, по мнению эксперта, когда в России взят курс на импортозамещение, в стране должна работать экономика знаний.

"По моему глубокому убеждению, главным сейчас должен быть не министр экономики, а министр образования, который спросит того же министра экономики и министра труда: "Какой вы видите отечественную экономику? Куда и как она должна двигаться, развиваться? Каким образом нужно перераспределить трудовые силы внутри страны? Дайте мне ваш список необходимых специалистов", — подчеркнул директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

Для импортозамещения, по его словам, нужны не столько деньги. "Даже если мы все золотом засыплем, ничего ведь не вырастет. Товары, продукты и ВВП создают люди… Нужно воспитывать людей, которые могут все нужное стране сделать", — заключил Остапкович.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.