МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший реактор шведской атомной электростанции отключили в среду в связи с остановкой турбины, передает агентство Associated Press со ссылкой на СМИ Швеции. Первый блок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта

"Реактор №3 Оскарсхамна (АЭС) отключен от электросети из-за остановки турбины. Устранение неполадок продолжается", — цитирует издание представителя АЭС Дезире Лильеваль.

По информации Associated Press, в Швеции находятся три АЭС с шестью активными реакторами. Третий реактор Оскарсхамна — самый крупный, его мощность составляет 1400 мегаватт.