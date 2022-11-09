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В Швеции отключили крупнейший реактор АЭС, пишут СМИ
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Крупнейший реактор шведской атомной электростанции отключили в среду в связи с остановкой турбины, передает агентство Associated Press со ссылкой на СМИ Швеции. "Реактор №3... ПРАЙМ, 09.11.2022
энергетика, новости, швеция, аэс, реактор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший реактор шведской атомной электростанции отключили в среду в связи с остановкой турбины, передает агентство Associated Press со ссылкой на СМИ Швеции.
"Реактор №3 Оскарсхамна (АЭС) отключен от электросети из-за остановки турбины. Устранение неполадок продолжается", — цитирует издание представителя АЭС Дезире Лильеваль.
По информации Associated Press, в Швеции находятся три АЭС с шестью активными реакторами. Третий реактор Оскарсхамна — самый крупный, его мощность составляет 1400 мегаватт.