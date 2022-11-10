АФИНЫ, 10 ноя — ПРАЙМ. Греция получает газ из России в соответствии с контрактом, заявил министр охраны окружающей среды и энергетики Костас Скрекас в беседе с журналистами Ассоциации иностранной прессы (FPA). Цены на газ в Европе упали ниже 1150 долларов за тысячу кубов

"Думаю, что в данный момент контракт выполняется в соответствии с программой. Есть решение ЕС, в котором участвует Греция, уменьшить зависимость от российского природного газа, и мы проводим инфраструктурные проекты, чтобы получать большие количества газа кораблями, судами, чтобы в любом случае обеспечить достаточность поставок и защитить энергетическую безопасность нашей страны", — заявил Скрекас.

В то же время он сказал, что, "к сожалению", поставки газа из России в Европу значительно уменьшились.

"Прекратились поставки в Болгарию, а также в Польшу. Германия получает меньший поток газа из России. Это привело, естественно, к огромным проблемам, это подпитывает энергетический кризис, который начался до войны (на Украине)", — сказал Скрекас.

Скрекас не согласился с замечанием, что Болгария сама отказалась от российского газа, поскольку отказалась платить по новой схеме через специальный счет, гарантировавший, что средства не будут заблокированы или украдены, как Запад украл 300 миллиардов евро российских резервов.

"Я не согласен, что Запад украл 300 миллиардов евро, не будем говорить сейчас об этом. Важно, что Болгария, насколько я знаю и как мне говорили, платила так же, как платила, но поставки газа были оставлены", — сказал Скрекас.

"Важно, что сейчас усилия Европы направлены на достижение независимости от российского газа", — добавил он.

"У нас есть контракт. Пока он действует, мы обязаны соблюдать его условия", — сказал министр.

На вопрос, намерена ли Греция теперь зависеть от поставок американского СПГ, Скрекас ответил: "Мы покупаем там, где дешевле. Мы будем брать природный газ там, где найдем дешевле… Цена СПГ на спотовом рынке сейчас дешевле".

Говоря об обсуждении потолка цен на газ, Скрекас сказал, что не уверен, что Евросоюз сможет в итоге создать механизм потолка цен, как этого требовали почти 20 стран.

"Должен быть пакет мер, который даст решения. Если мы будем вводить полумеры, они не дадут результатов для граждан. Что касается общего рынка газа, мы с самого начала говорили, что поддерживаем его в любом случае, независимо от потолка цен на природный газ и от механизма исправления цен", — сказал Скрекас.

"Мы считаем, что все мы должны согласиться на потолок цен на природный газ, на динамичный коридор, неважно, как он называется. Важно то, что Европа не должна продолжать покупать природный газ в три-четыре-пять раз дороже, чем покупают другие страны планеты", — сказал глава минэнерго.

По его словам, очень многие государственные бюджеты не могут в течение длительного периода поддерживать ограничение цен на энергию для домохозяйств и предприятий.

"Это создало бы неравенство между странами-членами (ЕС), если некоторые страны, используя свои экономические возможности, в краткосрочном периоде могут решить эти проблемы, а некоторые другие не имеют такой возможности и несут потери от огромного роста цен", — заметил Скрекас.

НЕФТЬ

Власти Греции не ожидают проблем с поставками нефти в страну после вступления в силу ограничений на поставки российской нефти с 5 декабря, сообщил министр охраны окружающей среды и энергетики Костас Скрекас в беседе с журналистами Ассоциации иностранной прессы (FPA).

В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Россия заявила, что не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

"Нефтеперерабатывающие предприятия Греции примерно на 16% зависят от российской нефти. Думаю, что они уже приступили к замене этих 16% из России на другие источники. Ко мне никто не приходил с какими-либо проблемами по этому вопросу", — сказал министр энергетики.

Скрекас подтвердил также планы правительства Греции запретить продажу машин с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.

"Принят закон о запрете с 2035 года продажи машин с двигателями внутреннего сгорания, как и в европейском законодательстве. К 2030 году должны быть созданы условия для этого", — сказал Скрекас.