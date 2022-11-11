МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Ограничение цен на нефть, которую западные страны намерены применить к России, можно рассматривать как признак слабости, а не как сигнал, свидетельствующий о наличии силы, пишет обозреватель агентства Bloomberg Тайлер Коуэн. Пушков назвал две "невозможности", с которыми столкнулся Евросоюз

По его мнению, самым сильным вариантом было бы вообще прекратить покупать российскую нефть.

"Предельная цена сигнализирует о том, насколько она нам нужна и на какие экономические и дипломатические уловки мы готовы пойти, чтобы ее получить", — пишет автор.

Также, по его словам, следует подумать о том, как на эту инициативу отреагируют другие страны. "Скажем, "большой семерке" удается сбить цену на российскую нефть. Почему бы не расширить эту стратегию, например, в следующий раз против Саудовской Аравии? В конце концов, понятие налога на импорт нефти, в целом аналогичного по своему действию ценовому потолку, обсуждалось десятилетиями. Если это сработает в России, то может сработать и в более мелких странах, не имеющих ядерного оружия", — считает Коуэн.

Однако, как это понимает большинство стран, более долговременным итогом станет ослабление торговых связей с Западом и сокращение инвестиций в энергетические мощности. Автор привел в пример Катар, который уже дал понять, что, возможно, "ему не так уж хочется продавать столько газа в Европу в дальнейшем".

"Возможно, конечно, что ценовой потолок сработает. Но я не могу заставить себя предсказать, что лучший результат является более вероятным", — заключил эксперт.