АНКАРА, 11 ноя — ПРАЙМ. Turkish Petroleum и алжирская Sonatrach создадут совместную компанию для разведки нефти и газа, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Стоимость нефти выросла на данных о резком замедлении инфляции в США

"Позитивным событием является создание совместной компании между алжирской национальной нефтегазовой компанией Sonatrach и Turkish Petroleum (TP), и мы достигли консенсуса, что они будут совместно проводить работы по разведке нефти и газа в странах региона, особенно в Алжире", — приводит слова Донмеза газета Star.

Ранее Донмез заявил, что Турция не собирается концентрироваться только на поставках российского газа, а делает ставки и на других поставщиков, в том числе США.

Россия — один из основных поставщиков газа в Турцию. Ранее глава МИДа республики Мевлют Чавушоглу сообщил, что потребность страны в газе из РФ составляет 44%.